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عاصم حماد: تتويج "رجال يد الأهلي" جاء بعد جهد وتعب في موسم صعب

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 05:56 ص
عاصم حماد: تتويج رجال يد الأهلي جاء بعد جهد وتعب في موسم صعب
يد الأهلي
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علي نبوي
 

عبر عاصم حماد، المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي،  عن سعادته بتتويج الفريق بلقب بطولة دوري المحترفين.

 

وأكد أنها بطولة غالية على الفريق والجماهير، وتتويج لجهد كبير في موسم صعب و شاق.

 

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن البطولة كانت صعبة في ظل خوض مباريات عديدة، وإقامة دورة مجمعة لحسم اللقب، مشيرًا إلى أن الفريق استحق التتويج بعد موسم طويل، ومجهود كبير قدمه اللاعبون في كل المباريات.

 

وأضاف حماد أن الفريق لديه رغبة قوية في استغلال هذا اللقب، والدفعة المعنوية من ورائه للاستمرار في تقديم العروض القوية، والمنافسة على لقب كأس مصر.

وكان الأهلي قد فاز ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 27- 26، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، علي صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

 

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