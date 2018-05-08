"رجال يد الأهلي" يحتفل بـ "فايز وعاصم وعبدالرحمن"

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي رجال، على الاحتفال بشكل خاص بمحمود فايز، بعد أن قدم أداءً مميزًا في المباراة الفاصلة أمام الزمالك .

ونال فايز تحية خاصة من اللاعبين بعد أن أهدر فرصة محققة في المباراة الماضية، كنوع من الدعم له من لاعبي الأهلي بعد المباراة .

وحرص اللاعبون أيضا على الاحتفال بأحمد عبد الرحمن، ومحمود عاصم، بعد غياب كل منهما عن مباراة الزمالك اليوم بسبب الإصابة.

وكان الأهلي قد فاز ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 27- 26، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.