ليفربول يدخل صراع الظفر بخليفة محمد صلاح

بدأ بروسيا دورتموند الألماني استعداداته للموسم المقبل، فبعد تعاقده مع حارس مرمى فريق أوجسبورج، يسعى حالياً لإتمام صفقة مهاجم في الدوري البرتغالي، ومصادر صحافية كشفت عن رغبة ليفربول مهتم أيضاً بهذا اللاعب.

وذكرت صحيفة آ بولا الرياضية البرتغالية أن نادي بروسيا دورتموند يسعى إلى ضم جناح فريق سبورتينج لشبونة جيلسون مارتينز (22 عاماً).

وأكدت الصحيفة البرتغالية أن مسؤولين من نادي بروسيا دورتموند حضروا لمتابعة المهاجم الشاب في مباراة الديربي، التي جمعت سبورتنج لشبونة وغريمه بينيفيكا، والتي انتهت بالتعادل السلبي. وبحسب مصادر نفس الصحيفة، فإن إداريين من نادي ليفربول، المحترف بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، حضروا نفس المباراة لنفس الغرض.

وبحسب موقع ترانسفير ماركت الألماني، الذي يعنى بانتقالات اللاعبين، فإن قيمة مارتينز في سوق الانتقالات تصل حالياً إلى 30 مليون يورو، فيما تصل قيمة الشرط الجزائي في العقد الذي يربطه بناديه سبورتنغ لشبونة إلى 60 مليون يورو حتى 2022.

ويمكن رفع قيمة الشرط الجزائي إلى 100 مليون يورو في حال ما دفعت إدارة النادي البرتغالي مبلغ 1.5 مليون يورو إلى مهاجمها الشاب.

يشار إلى أن مارتينز شارك في خمسين مباراة مع فريقه سبورتنج لشبونة هذا الموسم، تمكن خلالها من تسجيل 13 هدفا وصنع 12 آخرين.