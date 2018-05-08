وزيرة الثقافة تكرم صناع ولاد البلد فى مسرح السلام (صور)





كرمت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة صناع العرض المسرحي ولاد البلد من إنتاج فرقة المسرح الحديث مساء الاثنين 7 مايو بمسرح السلام بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح والفنان الدكتور أشرف زكي.





أكدت عبد الدايم، فى كلمة ألقتها سعادتها وفخرها بتكريم كتيبة ابطال العرض الذى طاف الكثير من المحافظات متحدياً الصعوبات إيمانًا منهم بقضيتهم ورسالتهم الفنية ونجح فى تجسيد إستراتيجية الوزارة الهادفة الى تحقيق العدالة الثقافية ونشر رايات التنوير فى ربوع الوطن.





وأضافت أن العرض يعد نموذجًا لفكرة العمل الجماعى المتقن بعد تكاتف مؤسسات الدولة الوطنية والتى تمثلت فى وزارتي الثقافة بقطاعتها المختلفة والشباب والرياضة مشيدة باستمرار عرضه لمدة تجاوزت 100 يوم أمام ما يقرب من ربع مليون مشاهد حيث وجه العديد من الرسائل التى تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لرفعة الوطن باعتبارهم المستقبل المشرق للبلاد .





وثمن العقيد محمد سمير فكرة عرض ولاد البلد خارج حدود القاهرة مؤكدًا سمو الرسالة الفنية باعتبارها أسرع وسيلة لتصحيح منظومة القيم والاخلاق، وقال الفنان اسماعيل مختار أن العرض تجربة رائدة تفتح افاق جديد فى المجتمع وتقدم بالشكر لكل من ساهم فى نجاحه.





كانت الاحتفالية قد بدأت بالسلام الجمهوري أعقبه فيلم تسجيلي تناول محطات العرض بالقاهرة والمحافظات وانطباعات الجمهور عنه تلاه تسليم شهادات التقدير والدروع التذكارية والذى شمل الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة ، نجوى صلاح مدير عام البرامج الثقافية بوزارة الشباب والرياضة ، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة وأشرف طلبة مدير مسرح السلام إبطال العرض الى جانب فريق العمل وهم المؤلف الدكتور مصطفى سليم ، المخرج محمد الشرقاوى والفنانون شادى أسعد ، وائل مصطفي ، عبد العزيز التوني ، آية جمال ، شروق ، ضحى محمد ، رنا ، إبراهيم طلبة ، محمد صالح ، عادل يوسف ، أمير عز ، أحمد مجدي ، أمير الصم ، محمود فتحي ، ياسر رفاعي ، موسيقي حازم الكفراوى ، أزياء أميرة صابر ، إستعراضات فاروق جعفر ، مادة فيلمية دنيا أمين و بيشوى شوقي .











