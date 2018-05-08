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خماسي الإسماعيلي ينضم لقائمة منتخب الشباب للقاء السنغال

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:59 ص
خماسي الإسماعيلي ينضم لقائمة منتخب الشباب للقاء السنغال
خماسي الإسماعيلي
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شيماء أمين
 

وقع اختيار حمادة صدقي المدير الفني لمنتخب الشباب، على خمسة لاعبين من فريق الإسماعيلي ضمن القائمة المغادرة لملاقاة منتخب السنغال يوم 12 مايو الجاري، في إطار ذهاب التصفيات المؤهلة للأمم الإفريقية للشباب.

 

وتتضمن القائمة خماسي الدراويش محمود عبد الله ومحمد مصيلحي وحازم مرسي ومحمود البدري ومحمد سليمان.

 

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة يوم 19 مايو الجاري في التاسعة مساء على ملعب النادي المصري ببورسعيد.

 

يذكر أن المنتخب خاض وديتين أمام المنتخب الليبي استعداد للسنغال، تعادل في الأولى سلبيا وفاز في الثانية بثلاثية نظيفة.

 

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