فودة يلتقي فريق تنفيذ مشروع زراعة تقاوي بنجر السكر بسانت كاترين









التقي اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الاثنين بمكتبه بشرم الشيخ، بالدكتورة نبوية صالح غره، الباحث الرئيس لمشروع تربية وإنتاج تقاوي بنجر السكر والفريق البحثي المكون من الدكتور محمد مصطفي المغربي، أستاذ الفسيولوجي بمعهد بحوث المحاصيل السكرية، والدكتور خليل عبد الحليم علام، أستاذ الري بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، والدكتور هاشم محمد محمود، أستاذ بمعهد بحوث الهندسة الزراعية، والدكتور محمد محمد المنحلي، مدرس بمعهد بحوث المحاصيل السكرية،والدكتورة أسماء يوسف مخيمر، عضو الفريق البحثي بالمشروع. والمهندس عاطف حامد فرج، مدير عام مديرية الزراعة بجنوب سيناء، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء.





حيث تم استعراض أهم انجازات المشروع الذي بدأ بسانت كاترين عام 2007 والتي تحققت بالتعاون الوثيق المثمر بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي "متمثلا في مركز البحوث الزراعية" ومحافظة جنوب سيناء متمثلة في مديرية الزراعة، واستغلالا للظروف المناخية النادرة التي تمتاز بها مدينة سانت كاترين، التي حققت إنتاج تقاوي بنجر سكر مصرية تحت اسم ( مصر27) Eg 27 وهو صنف مصري أصيل تم تسجيله العام الماضي، ويهدف المشروع التوسع في إنتاج هذا الصنف من تقاوي بنجر السكر للاستغناء التدريجي عن استيراد تقاوي بنجر السكر من الخارج، علاوة على تحقيق عائد اجتماعي للمزارعين المشاركين في المشروع، وخلق فرص عمل للشباب من أبناء سانت كاترين، مما يجعل من هذا المشروع أحد المشروعات القومية التنمويه التي تهدف إليها الدولة لتحقيق التنمية الشاملة بجنوب سيناء.



