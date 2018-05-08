إينو: انتمائي للأهلي منذ صغري ولكني أحترم الزمالك

أكد معتز إينو لاعب نادي الزمالك والأهلي السابق، أنه سعيد بعودة القلعة البيضاء مرة أخرى للانتصارات والفوز على الإسماعيلي والتأهل لنهائي كأس مصر، مؤكدا أن المدرب خالد جلال يستحق فرصة كبيرة في الموسم المقبل.

وأضاف إينو في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور" الذي يذاع عبر فضائية Ltc: "سجلت الكثير من الأهداف مع الزمالك والأهلي، والقلعة البيضاء سر شهرتي في كرة القدم داخل مصر".

وتابع: "انتمائي للنادي الأهلي منذ صغري، ولكني أحترم نادي الزمالك، وأريد عودته مرة أخرى لمنصات التتويج، وكرة القدم المصرية ليس لها متعة دون قطبي مصر، والزمالك أقرب للفوز بالكأس".