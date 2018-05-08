وزير التعليم يكشف 3 مفاجآت عن تطبيق النظام الجديد



وقال "شوقي"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سيطبق نظام التعليم الجديد على الملتحقين برياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في العام الدراسي ٢٠١٨-٢٠١٩ في المدارس الحكومية العربية والمدارس اليابانية فقط. ويستمر هؤلاء الطلاب على هذا النظام في السنوات المتتابعة".



أما عن وضع المدارس التجريبية، أضاف وزير التربية والتعليم: "سيدرس مجلس التعليم قبل الجامعي في صيف ٢٠١٩ تقييم العام الأول من تطبيق نظام التعليم الجديد ويتشاور مع المدارس التجريبية والخاصة لغات بشأن مستقبل تطبيق النظام في هذه المدارس بدءًا من KG1 في عام ٢٠٢٠-٢٠٢١".



وشدد على أنه "لم تصدر الوزارة أية قرارات وزارية بهذا الصدد من الأساس ولذلك لن يصدر قرارات بهذا الشأن ولكننا نوضح أن هذا الموضوع منتهي على ما ذكرته في النقطتين ١ و٢ أعلاه".

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، 3 نقاط هامة بخصوص النظام التعليمي الجديد، موضحا أنه سيتم تطبيقه في المدارس الحكومية العربية، والمدارس اليابانية فقط، ولن يتم تطبيقه على المدارس التجريبية هذا العام.