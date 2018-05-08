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كريم عبدالخالق يبدأ "مليكة" مع دينا الشربيني (صورة)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:26 ص
كريم عبدالخالق يبدأ مليكة مع دينا الشربيني (صورة)
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محمد علي
 
بدأ الفنان الشاب كريم عبدالخالق، تصوير مشاهده في مسلسل "مليكة" مع الفنانة دينا الشربيني، والمقرر خوضه سباق دراما رمضان 2018.

ونشر كريم، صورة له من كواليس التصوير تجمعه بالفنانة دينا الشربيني، معلقًا عليها "الحمد لله رب العالمين.. مليكة رمضان 2018.. المقدم خيري سالم" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

مسلسل "مليكة" من بطولة دينا الشربيني، مصطفى فهمي، محمد شاهين، رامز أمير، عمر السعيد، أحمد العوضي، صفاء الطوخي، ندى بسيوني، اسماعيل شرف، شيري مجدي، محمود متولي، محمد حمدي، لمياء كرم، آية سماحة، كريم عبدالخالق تأليف محمد سليمان عبد المالك، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، من إخراج شريف إسماعيل.

جدير بالذكر ان الفنان كريم عبدالخالق، يشارك في الجزء الثاني من مسلسل "الأب الروحي" والذي يعرض حاليًا على شاشة "DMC" يشارك في بطولته سوسن بدر، أحمد عبدالعزيز، مريهان حسين، هادي الجيار، حسن حسني، جمال عبدالناصر، عزت أبو عوف، عبير صبري، راندا البحيري، إيهاب فهمي، محمد عادل، محمد محمود عبدالعزيز، سيمون، محمد رياض، محمود الجندي، محمد نجاتي، تأليف هاني سرحان، إنتاج فنون مصر، إخراج تامر حمزة.

كريم عبدالخالق يبدأ "مليكة" مع دينا الشربيني (صورة)
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