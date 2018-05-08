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وفاة المخرج الإيطالي الشهير إرمانو أولمي عن 86 عاما

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:54 ص
وفاة المخرج الإيطالي الشهير إرمانو أولمي عن 86 عاما
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رويترز
 

 أعلنت أسرة المخرج الإيطالي الشهير إرمانو أولمي يوم الاثنين وفاة المخرج الحائز على أكبر جائزتين في مهرجاني كان وفينيسيا عن 86 عاما.

ويوصف أولمي بأنه مخرج يهتم بالجانب الإنساني وشاعر بصري وصف أعماله يوما ما بأنها ”في منتصف الطريق بين سينما الخيال والسينما الوثائقية“.

وفاز أولمي بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان عام 1978 عن فيلمه (شجرة القباقيب) الذي يحكي في ثلاث ساعات قصة حياة الفلاحين القاسية في إيطاليا القرن التاسع عشر. والممثلون في الفيلم غير محترفين وتحدثوا باللهجة المستخدمة في مسقط رأسهم بشمال إيطاليا.

وتدور أحداث الفيلم حول أب يقطع سرا شجرة صغيرة لصنع حذاء خشبي لابنه حتى يتمكن من السير إلى المدرسة. وعندما يكتشف الثري الذي يملك الأرض الأمر يطرد الأسرة من المزرعة حتى تكون عبرة للعمال الآخرين.

وبعد هذا الفيلم بعشر سنوات فاز أولمي بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان فينيسيا السينمائي عن فيلمه (أسطورة السكير المقدس) الذي شارك فيه ممثلون معروفون ويحكي قصة مشرد مدمن للخمر في باريس يسعى لتسديد دين للكنيسة.

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني على تويتر يقول ”بفقد إرمانو أولمي نكون قد فقدنا أستاذا سينمائيا وشخصية عظيمة في الثقافة والحياة. إن رؤيته الساحرة عرفتنا على جذور بلادنا وجعلتنا نفهمها“.

وقال أولمي إنه استمد الإلهام من حركة الواقعية الجديدة في إيطاليا التي كانت تناصر أبطال الطبقة العاملة وتلفظ النجوم الكبار. وحافظ أولمي على مبادئ الحركة لوقت طويل حتى بعد أن وصلت شعبيتها الفنية إلى ذروتها.

وأصيب أولمي قبل سنوات عديدة بمرض نادر من أمراض المناعة الذاتية يعرف باسم متلازمة جيلان باريه. وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن أولمي نقل إلى مستشفى في مسقط رأسه ببلدة أسياجو يوم الجمعة ووافته المنية ليل الأحد.


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