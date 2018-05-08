الخطيب يهنئ "رجال يد الأهلي" ببطولة الدوري

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي حرص على تقديم التهنئة للجهاز الفني ولاعبي الفريق الأول لكرة اليد بالنادي بعد الفوزعلى الزمالك مساء أمس الإثنين، والتتويج ببطولة الدوري

وأضاف أن رئيس النادي الأهلي حرص أثناء اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في فرع النادي بالشيخ زايد، على الاتصال بالكابتن عاصم حماد، المدير الفني لرجال يد الأهلي، لتهنئته بالفوز، وبالتتويج بدرع الدوري هذا الموسم، ونقل له تحية مجلس الادارة، وتقديره للمجهود الكبير والمشرف الذي بذلة لاعبو الفريق، والجهاز الفني، خلال مشوار البطولة، واختتم بالفوزعلى الزمالك في المباراة الفاصلة التى أقيمت مساء أمس، بالإسماعيلية لتحديد بطل الدوري.

وكان الأهلي قد فاز ببطولة دوري المحترفين لكرة اليد للرجال بعد التغلب على الزمالك بنتيجة 27- 26، في المباراة الفاصلة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين، علي صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.