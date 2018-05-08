عمرو أديب: خالد محيي الدين "مكانش بيهمه حد"



وأضاف "أديب" في برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة ON-E الفضائية، أن هذا الرجل كان رأيه أن يوجد حكم ديمقراطي في مصر، معقبا: "مكانش بيهمه حد"، لافتا إلى أن الراحل كان يتمتع بجرأة شديدة وكان ضد التطبيع وضد العلاقات مع إسرائيل.



وتابع: "الناس دي كانوا سياسيين، هذه الطبقة غير موجودة الآن".

علق الإعلامي عمرو أديب، على حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، جنازة المناضل الراحل خالد محيي الدين، قائلا إنها كانت لفتة جيدة من الرئيس.