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خبير اقتصادي: مصر ضمن أفضل 10 دولة على العالم في جذب الاستثمارات

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 04:24 ص
خبير اقتصادي: مصر ضمن أفضل 10 دولة على العالم في جذب الاستثمارات
سعيد الفقي
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نعيم يوسف
 
قال سعيد الفقي، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصاد المصري يبهر المسؤولين في البنك الدولي، ويعتبرونه مثال يحتذى به.

وأضاف "الفقي" في لقاء مع برنامج "العاصمة" المذاع على قناة العاصمة الفضائية، أن معدل النمو ارتفع إلى 5.5 في المائة حاليًا، وكان متوقع 5% فقط.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن مصر أصبحت من أفضل 10 دول جاذبة للاستثمار وفقا للعديد من التقارير الدولية، وأصبحت الدولة الأولى إفريقيا في جذب الاستثمار.
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