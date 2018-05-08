وزير الشباب والرياضة يصل القاهرة قادما من الكويت

وصل مساء أمس الإثنين، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مطار القاهرة، قادما من دولة الكويت بعد حضوره حفل ختام الكويت عاصمة الشباب العربي لعام 2017، بعد تلقيه دعوة من السيد محمد ناصر الجبري وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت

أقيم حفل الختام مساء الأحد بالمسرح الوطنى بمركز جابر الأحمد الثقافي، وحضره عدد من وزراء الشباب والرياضة العرب والسفير طارق القويني وعدد من كبار المسؤلين بدولة الكويت، حيث تضمن الحفل الختامي كلمة وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت رحب فيها بجميع الحضور من الدول العربية.

كما ألقى عبد العزيز كلمة قدم فيها الشكر لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على الدعوة الكريمة وحسن الاستقبال والضيافة.

ثم بدأ الحفل بتقديم عدة فقرات فنية عبرت عن تراث وتاريخ الدول العربية، وفي نهاية حفل الختام تسلم عبد العزيز مفتاح الدورة الجديدة القاهرة "عاصمة الشباب العربي" لعام 2018/2019.

كان في وداع الوزير كل من سفير مصر في دولة الكويت طارق القويني والسيد عبد الرحمن المطيري مدير عام الهيئة العامة للشباب بوزارة الدولة لشئون الشباب.

وأثناء مغادرته أرض الكويت، قدم عبد العزيز الشكر لدولة الكويت على الدعوة وحسن الاستقبال والضيافة،

كما وجه الشكر للسفير طارق القويني وأعضاء السفارة على جهودهم بداية من الاستقبال في مطار الكويت حتى المغادرة.