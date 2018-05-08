لماذا توقف أضخم مشروع عالمي للحبوب رغم دعم السيسي؟.. رئيس "التجارة الداخلية" يجيب (حوار)





يجب إصدار قانون ينظم التجارة الإلكترونية.. والعشوائية تصل إلى 85%





استثمارات بـ4 مليارات جنيه في الإسكندرية قريبا توفر حوالي 120 فرصة عمل قريبا





نستهدف زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي إلى 21% بدلا من 17%





الدولة لا تتدخل في الأسعار.. والاتهامات الموجهة بفساد الجهاز أضرت بسمعتنا





أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام.. و نستهدف زيادة المناطق اللوجستية لتغطي 50% من المحافظات





أعددنا خطة لتراجع الأسعار تشمل إنشاء مراكز تجارية ومنافذ لوجستية في المحافظات





كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التعابع لوزارة التموين، أن الجهاز حقق لأول مرة فائض 35 مليون جنيه خلال العام الماضي منذ عام 2008، مشيرًا إلى أن الجهاز يستهدف تحقيق 120 مليون جنيه خلال الفترة المقبلة.





وأضاف عشماوي، في حوار لـ"الفجر"، أن الجهاز يسعى حاليًا إلى زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي من 17 إلى 21%، وأن تتحول الأسواق الداخلية لتصبح منظمة ومتطورة ومحققة لمزيد من التنافسية والتوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين..





وإلى نص الحوار..





بداية.. ما حجم التجارة العشوائية في مصر؟





نسبة التجارة المنظمة حاليًا لا تتجاوز 15% من إجمالي حركة التجارة، مقابل 85% للتجارة العشوائية.





هل هناك حلول وضعها الجهاز لمواجهة ذلك؟





بالتأكيد.. من خلال إتاحة المراكز اللوجيستية لكافة القطاعات وليس الغذائية فقط، خاصة أن الجهاز منوط بتوفير المنافذ لكافة الأنشطة التجارية في مختلف المجالات، لأنها ستكون قاطرة للأنشطة الصناعية فيما بعد.





وماذا عن التجارة الإلكترونية؟





يجب إصدار قانون ينظم هذا النوع من التجارة، ولا بد من وجود آليات تنظم طرح الخدمات والسلع عبر المنصات الإلكترونية المختلفة، ويكون للشركات المتعاملة سجل تجاري.





ماذا عن فرص الاستثمار لدى الجهاز؟





لدينا العديد من الفرص الاستثمارية أبرزها في منطقة "مرغم" بالعجمي في الإسكندرية لإقامة أكبر منطقة لوجيستية في محافظة ساحلية، وذلك على مساحة 50 فدانًا لخدمة أكبر عدد من المراكز، بإجمالي استثمارات تصل لـ4 مليارات جنيه، وتوفر حوالي 120 ألف فرصة عمل، وستكون فرصة جاذبة للمستثمرين.





ومن المقرر توقيع بروتوكول لإقامة عدد من المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية وأسواق حديثة في محافظتي الشرقية والسويس الأسبوع المقبل، بواقع 40 فدانًا بالشرقية و30 فدانًا في السويس، وهذا البروتوكول سيتم تنفيذه بنظام الشراكة، بحيث تكون المحافظة هي المالكة للأرض، وجهاز التنمية هو المسوق والمروج والمعني بتوفير إجراءات الطرح وتوصيل المرافق للأراضي.





ما هى أولوية الجهاز خلال الفترة المقبلة؟





يسعى الجهاز حاليًا إلى زيادة مساهمة التجارة الداخلية في الناتج المحلي من 17 إلى 21%، وأن تتحول الأسواق الداخلية لتصبح منظمة ومتطورة ومحققة لمزيد من التنافسية والتوازن بين المنتجين والتجار والمستهلكين.





كم تبلغ ميزانية الجهاز خلال الفترة الماضية؟





الجهاز حقق فائضًا لأول مرة بلغ 35 مليون جنيه في موازنة العام المالي المنقضي 2017 / 2018، ونستهدف زيادته لـ120 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2018/ 2019، وذلك عبر مضاعفة الإيرادات وتعظيم عوائد طرح الفرص الاستثمارية، فضلًا عن رسوم السجل التجاري والعلامات التجارية والصناعية ونماذج تسجيلها.





ما الهدف من اعتماد جامعة بدر كجهة استثمارية لجهاز التجارة الداخلية؟





الهدف من توقيع البروتوكول مع جامعة بدر أن يضم الجهاز بنك أفكار، وهو عبارة عن خبراء الجامعات في اختصاصات مختلفة هندسية ومعمارية واقتصادية ومالية وزراعية.





كما تقوم الجامعة بإمداد الجهاز بالدراسات والبحوث التي ترى أنها قد تفيد الجهاز في تحقيق أغراضه بكفاءة أو من شأنها تطوير آليات عمل الأسواق ورفع كفاءتها.





كما يهدف البروتوكول إلى إنشاء أول مدينة صناعية تجارية مسجلة العلامات التجارية الخاصة بها عن طريق تنمية منطقة بدر، لأن بها مجموعة من المصانع والصناعات المتوسطة.





ما تعليقك على اتهام نواب باللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حول وجود شبهات فساد بالجهاز؟





الاتهامات الموجهة بالفساد لمجلس الإدارة السابق منذ حوالي 5 سنوات، أضر بسمعة الجهاز والتي بدأ في استرجاعها خلال الفترة الماضية، ولكن تم إصلاح الصورة الذهنية للمستثمرين والسلاسل التجارية، بمشاركة الرقابة الإدارية.





ما تقييمك لقرار كتابة الأسعار على السلع الغذائية؟





قرار وضع الأسعار على السلع، إيجابي للغاية ويعتبر خطوة للانتقال إلى التجارة المنظمة، لأنه يضمن حق المستهلك في الحصول على المنتجات بأسعار مناسبة.





هذا القرار قوبل بالهجوم على الحكومة واعتبروه تدخل في أسعار السوق.. كيف رأيت ذلك؟





الدولة لا تتدخل في التسعير، ولكنها تضمن الإتاحة فقط، وترك قرار الشراء في يد المستهلك، وعلى الشركات عرض الأوراق الخاصة بعناصر تكلفة المنتج النهائي.





الجهاز أصدر مؤشرًا للسوق يخص السجل التجاري.. ما الهدف منه؟





مؤشر السوق يتطلب وجود ربط قاعدة البيانات بالكامل، خاصة أن لدينا 3 ملايين منشأة لديها سجل تجاري، والمؤشر يعطي دلالة على حركة السوق المصرية من حيث عدد الشركات التي تم تسجيلها ونوعية النشاط الخاص بها وطبيعتها القانونية وحجم رؤوس الأموال لها، إضافة إلى حجم الاستثمارات الخاص بها، وتم تقسيم هذه الشركات إلى ٩ أنشطة اقتصادية رئيسية ذات أنشطة فرعية، إلى جانب عرض لأهم الشركات التى قامت بتسجيل علاماتها التجارية والمؤسسات التي اعتمدت نماذجها الصناعية.





ما مميزات ذلك للمستثمر والتاجر؟





يضمن حصول التاجر على شهادة البيانات من أي مكتب، إضافة إلى فتح فترة مسائية في 17 محافظة، وسيتم دفع السجل "أون لاين" قريبًا، وذلك بالاتفاق مع البريد السريع لوصول السجل التجاري دون جهد، كما يحدث في نظام البطاقات التموينية.





ماذا عن الأرشفة الإلكترونية في العلامات التجارية؟





هذا المشروع قائم منذ 3 أشهر ماضية، لأن عدد العلامات التجارية تصل إلى 500 ألف علامة في مصر، ولكن تم الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي، لتمويل الأرشفة الإلكترونية حتى يكون لدينا أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية المصرية، بحيث يتم تسجيل العلامات "أون لاين" عن طريق الإنترنت والمكتب التجاري التابع للمحافظة حتى لا يضطر المسجلون بالمحافظات إلى الحضور بالقاهرة لتسجيل العلامة، ولأول مرة منذ أكثر من 70 عامًا تقريبًا، يتم توفير أرشيف إلكتروني للعلامات التجارية نهاية العام الحالي.





ما خطط الوزارة المقبلة لإنشاء المراكز اللوجستية؟





الجهاز يستهدف زيادة عدد المناطق اللوجستية لتغطي 50% من المحافظات، وتصل إلى 12 منطقة لوجستية بمساحة 20 فدانًا للمنطقة الواحدة، بجانب إنشاء أسواق مركزية حديثة بمساحات لا تقل عن 19 فدانًا للسوق الواحدة، وإنشاء مراكز تجارية بكل محافظة بمساحات لا تقل عن 100 ألف متر، والمراكز اللوجيستية ستعمل على خفض الأسعار بنحو 30% في مجال الخضر والفاكهة التي كان يتم إهدارها بسبب سوء النقل والتخزين.





كم تبلغ مساحات الأصول غير المستغلة المملوكة للجهات التابعة للوزارة؟





الجهاز لديه أراضٍ غير مستغلة بمساحة تتراوح من 6 إلى 7 ملايين متر، تابعة للصوامع والتخزين وللشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والشركة القابضة وهيئة السلع التموينية واللجنة العامة للمساعدات، وأكبر جهات الولاية امتلاكًا للأصول هو جهاز تنمية التجارة الداخلية بمساحة تقدر بـ2.6 مليون متر مربع.





وتم تكليفي بصفتي مساعد أول لوزير التموين بملف الاستثمار وإدارة الأصول، وإعادة توظيفها بأسلوب اقتصادي يدر عائدًا على الوزارة.





لماذا لم يستمر تطبيق نظام الباركود على المنتج؟





توقف هذا النظام لمشاكل في التقنية، إضافة إلى أن هناك شركات كثيرة غير مسجلة، خاصة أن القانون المصري لا يوجد به مادة واحدة تلزم المنتجين بعمل علامة تجارية، وتم اكتشاف العديد من القضايا الخاصة بغش العلامات التجارية خلال الفترة الماضية.





وأطالب كافة الجهات والشركات بتسجيل العلامات التجارية حماية لها ولزبائنها.





في عهد الوزير السابق عرض مشروع إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين الحبوب أمام الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي وتوجهت الدولة لإنشائه بعد ذلك.. لماذا توقف هذا المشروع؟





الميناء اللوجستى هو منطقة تجارية متكاملة بها تخزين للحبوب ومناطق للتداول والتعبئة والتغليف، ولا يمكن أن يطلق عليها منطقة لوجستية فقط، لكن أتصور أنه في نفس الوقت كان هناك توجه للدولة لتكون هناك منطقة تجارية، وتم بالفعل دراسة اقتصادية لهذا الموضوع، ولكن توقف لأسباب تتعلق بدراسة الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع والعوائد الخاصة به وحجم الاستثمارات.





ما دور جهاز تنمية التجارة الداخلية في ضبط الأسعار مستقبلًا؟



