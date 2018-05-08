مجلس نواب الشعب ينظر اليوم في 4 مشاريع قوانين





يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء جلسة عامة للنظر في 4 مشاريع القوانين تم ضبطها خلال اجتماع مكتب البرلمان في 26 افريل الماضي.





وسيتم النظر خلال الجلسة في مقترح قانون يتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، وفي مشروع قانون يتعلق بإتمام القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بممارسة الصيد البحري .





كما ستنظر الجلسة العامة في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون مبرمة بتاريخ 12 نوفمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال النقل البحري، إضافة إلى مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال خدمات النقل الجوي مبرم بتاريخ 23 مارس 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية السودان.







