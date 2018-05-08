يونس: جلال هو نجم لقاء الإسماعيلي ويجب الإبقاء عليه حتى لو خسرنا الكأس

أشاد نجم الزمالك السابق، أيمن يونس، بمستوى القلعة البيضاء خلال مباراته أمام الإسماعيلي في دور نصف نهائي كأس مصر، مشيرًا إلى أن الأبيض يمر بفترة فنية جيدة جدًا مع خالد جلال الذي يجب أن يستمر في قيادة الزمالك حتى ولو خسر نهائي الكأس.

وقال أيمن يونس، خلال حديثه لبرنامج "الحريف" المذاع عبر فضائية "دي إم سي سبورت": "سبب خسارة الاسماعيلي هو عدم الاستعداد الجيد للمباراة، والرقابة السيئة للاعبي الزمالك مثل أوباما وكاسونجو وعنتر".

وتابع: "ذكاء خالد جلال هو سبب المكسب النهاردة ويعتبر نجم المباراة خصوصًا أنه ثبّت التشكيلة ومدرك كل أخطاء الماضي، أما بالنسبة للنواحي الدفاعية فالنقاز كان رائع وعرضياته جيدة وكاسونجو تقمص شخصية جمال عبد الحميد".

وأضاف: "كان هناك تفوق كامل للزمالك في وسط الملعب، لاعبو الإسماعيلي اليوم كانوا في غيبوبة".

أكمل حديثه: "تغييرات الإسماعيلي لم تكن مُوفقة لكن رغم ذلك لا بد من الاحتفاظ بالمدرب بيدرو لأنه سيتعلم من أخطائه وهو ثاني الدوري حاليًا".

واختتم: "عريس المباراة ونجمها هو خالد جلال الذي أقنع الجميع بأنه هو المدير الفني ولا بد من بقائه حتى لو خسر في نهائي الكأس".

ويقترب الزمالك من تحقيق الكأس رقم 26 بعد تخطي عقبة الإسماعيلي بأربعة أهداف مقابل هدف في نصف النهائي، وينتظر الفائز من مباراة سموحة والأسيوطي للعب أمامه في النهائي.