إقرار 9 أوت من كل سنة يوما وطنيا للكفاءات النسائية التونسية بالخارج

تم إقرار يوم وطني للكفاءات النسائية التونسية بالخارج يتم الاحتفال به يوم 9 أوت من كل سنة، وذلك باقتراح من وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمقتضى الأمر حكومي عدد 403 لسنة 2018 الصادر في 23 أفريل 2018.





ويأتي هذا الأمر تماشيا مع ما جاء به دستور الجمهورية الثانية من دعم لحقوق المرأة التونسية داخل وخارج الوطن، باعتبار تطور عدد النساء المقيمات بالخارج ليبلغ قرابة الــ500 ألف سنة 2015 من مجموع مليون و330 ألف مهاجر أي بنسبة 37.5 %.





وسيساهم هذا اليوم في تعريف المرأة المهاجرة بحقوقها ومكتسباتها وبالتشجيعات والحوافز المتاحة لها للانخراط في الاستثمار والتنمية وبعث المشاريع الاقتصادية.



