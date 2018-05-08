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لزهر العكرمي متوجّها إلى رئيس الجمهوريّة: إنّ ابنك فاشل

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:29 ص
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محمد وليد الجموسي
 
قال القيادي السابق في حركة نداء لزهر العكرمي معلقا على نتائج الانتخابات البلدية وخاصة منها ما يتعلق بحركة نداء تونس إنّ عددا من القائمات المستقلة تشكلت بعد أن أطرد عددا من أعضائها  حافظ قائد السبسي من الحزب, ونبّه إلى أنّ مجموعة تحيط بحافظ لن يهنأ لها بال إلاّ حين تحيله إلى السجن حذو عماد الطرابلسي.

ووجّه العكرمي دعوة إلى رئيس الجمهورية قائلا بنبرة لا تخلو من السخرية:
راهو ولدك ما نجحش" متابعا "جاب الكيران ضرب بالزلاط شي"
 

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