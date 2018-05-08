أنصار النهضة يسخرون من شعار النداء بطريقتهم





نشرت حركة النهضة على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك مباشرة بعد الاعلان عن التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات البلدية التي قدمتها في المرتبة الأولى يليها حزب حركة نداء تونس ، شعار “”فبحيث نحبك يا نهضة” المستوحى من حملة نداء تونس في استحقاق 6 ماي البلدي.





وأثار نشر الشعار وفق "الشارع المغاربي" حملة من تعاليق أنصار الحركة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهكما على حزب نداء تونس الذي قدمته طيلة أكثر من 3 سنوات كل مؤسسات سبر الاراء في المرتبة الأولى في نوايا التصويت ، فيما لم يُبادر النداء حتى الساعة على الردّ على هذه “الصفعة الاتصالية” التي جاءت من “حزب صديق” رغم مزاعم القطيعة ونهاية “التوافق”.



