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أنصار النهضة يسخرون من شعار النداء بطريقتهم

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:28 ص
أنصار النهضة يسخرون من شعار النداء بطريقتهم
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محمد وليد الجموسي
 

نشرت حركة النهضة على صفحتها الرسمية بموقع فايسبوك مباشرة بعد الاعلان عن التقديرات الأولية لنتائج الانتخابات البلدية التي قدمتها في المرتبة الأولى يليها حزب حركة نداء تونس ، شعار “”فبحيث نحبك يا نهضة” المستوحى من حملة نداء تونس في استحقاق 6 ماي البلدي.

وأثار نشر الشعار وفق "الشارع المغاربي" حملة من تعاليق أنصار الحركة على مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت تهكما على حزب نداء تونس الذي قدمته طيلة أكثر من 3 سنوات كل مؤسسات سبر الاراء في المرتبة الأولى في نوايا التصويت ، فيما لم يُبادر النداء حتى الساعة على الردّ على هذه “الصفعة الاتصالية” التي جاءت من “حزب صديق” رغم مزاعم القطيعة ونهاية “التوافق”.

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