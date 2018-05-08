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غازي الشواشي: التيار الديمقراطي اصبح القوة السياسية الثالثة في تونس

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:27 ص
غازي الشواشي: التيار الديمقراطي اصبح القوة السياسية الثالثة في تونس
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محمد وليد الجموسي
 

 أكد الامين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن المواطن التونسي عاقب الاحزاب الكبرى في الانتخابات البلدية بعزوفه عن التوجه الى مكاتب الاقتراع معتبرا ان نسبة المشاركة كانت” دون المأمول”.

وعبر الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” عن رضاه عن نتائج التيار الديمقراطي مبرزا ان الحزب اصبح القوة السياسية الثالثة في تونس رغم أنه لم يشارك الا بـ 72 قائمة بين حزبية وائتلافية قائلا “حصلنا على عدد من المقاعد يتجاوز عددد كل الاحزاب الاخرى دون احتساب المستقلين”،  مشددا على الدور الذي لعبه المستقلون في هذه الانتخابات قائلا “هم معنيون بالاستحقاق البلدي عكس الانتخابات التشريعية”.

واعتبر أن حركة النهضة لم تتفوق  في الانتخابات وانها تمكنت من التقدم في 350 دائرة انتخابية عكس بقية الاحزاب وان ذلك  منحها تقدما منذ البدء وأنها استعملت جميع الوسائل وأن لديها عديد التجاوزات والاخلالات قائلا “نحن نشك في أن المال السياسي لعب دورا مهما عند النهضة والنداء وعدد من الاحزاب, هذا النجاح ليس نجاحا كبيرا”.

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