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برهان بسيّس: الرئيس "فرحان" بنتائج الانتخابات

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:26 ص
برهان بسيّس: الرئيس فرحان بنتائج الانتخابات
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محمد وليد الجموسي
 
 
أكّد المكلف بالشؤون السياسية بنداء تونس برهان بسيّس على اذاعة “موزاييك” أن المشهد السياسي بعد الإنتخابات البلدية أفرز حزبين كبيرين النهضة والنداء فقط موجها تهانيه للبقة “بالتقاعد السياسي” .

وأوضح بسيّس ان النداء تصدر المركز الثاني مقابل حركة قوية وصفها بالمهيكلة وبانها تعمل منذ 40 سنة ولديها إمكانات ضخمة.

واكد ان رئيس الجمهورية قام بتقييم عقلاني للنتائج الاولية للانتخابات وانه “فرحان بالنتائج”منبها الى ان تحالفات النداء داخل المجالس البلدية، ستكون وفق ما تمليه مصالح المجالس البلدية وان الحزب أوصى مستشاريه في البلديات بالحرص على خدمة الجمهورية قبل الاحزاب.

وقال ان النداء لن يعطل اية مجالس بلدية موجودة فيها النهضة كاشفا ان قرابة 50 قائمة مستقلة يترأسها ندائيون اتصلت بالحزب لتدارس التعامل بينها.

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