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رضا بالحاج: التوافق المغشوش للشيخين فقد شرعيته تمامًا

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:25 ص
رضا بالحاج: التوافق المغشوش للشيخين فقد شرعيته تمامًا
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محمد وليد الجموسي
 

قال منسق عام حركة تونس أولاً ، رضا بلحاج  ان يوسف الشاهد لا يستطيع المواصلة في الحكم داعيا اياه الى الخروج من حزب حركة نداء تونس الذي اعتبر انه فقد شرعيته وذلك ان كانت لديه طموحات سياسية .

وأشار بالحاج، إلى أن “التوافق المغشوش للشيخين فقد شرعيته تمامًا”، معتبرا أن حركة النهضة أدركت أنها إذا أرادت المحافظة على قواعدها يجب عليها التخلص من النداء والخروج من التوافق المغشوش حسب ما نقل عنه “راديو ماد”.

وأكّد أنه لم يعد لحركة النهضة مصلحة تذكر في التوافق مع نداء تونس وانها لن تتمسك به حسب رأيه.

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