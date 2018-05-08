الجربوعي: فيديو حافظ قائد السبسي الذي خرق الصمت الانتخابي اعتبرناه مخالفة وليس جريمة

كشف عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي في مداخلة إذاعيّة أن الهيئة كيّفت مقطع الفيديو الذي نشره المدير التنفيذي لحركة نداء تونس حافظ قائد السبسي على “فايسبوك” يوم 5 ماي الموافق ليوم الصمت الانتخابي كمخالفة وليس كجريمة انتخابية وان مجلس الهيئة لم يدرس هذه المخالفة بعد مشيرا الى ان الهيئة لا تقبل الشكاية الشفاهية وان قرارها يكون مبنيا على ملفات موثقة وقانونية .



