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محمد صلاح: أتمنى استمرار خالد جلال مديرا فنيا للزمالك

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:21 ص
محمد صلاح: أتمنى استمرار خالد جلال مديرا فنيا للزمالك
خالد جلال
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منى العوضي
 

 

قال محمد صلاح، المدير الفني لنادي فاركو، إنه لن يفصح عن أسباب عدم استمراره مع نجوم المستقبل رغم الانجاز الذي حققه معهم وصعدوا للدوري الممتاز.

 

وأوضح صلاح خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "الحريف" المذاع عبر فضائية "دي إم سي سبورت"، رأيه في استمرار خالد جلال كمدير فني للقلعة الأبيض مؤكدا: "هناك حالة كنا مفتقدينها بين خالد واللاعبين".

 

وأكد: " هناك حالة كنا مفتقدنها مع الزمالك وهي الروح، أتمنى أن خالد يستمر وحاليًا معه أفضل لاعبين في مصر لكنه محتاج ثقة، أدائهم اليوم جيد للغاية".

 

وتابع: "ليس هناك داعي للتعاقد مع جروس، كما أتمنى أن خالد يكمّل بصرف النظر عن نتيجة مباراة نهائي كأس مصر، لأن هذه الحالة ستكون متواجدة ومستمرة مع الفريق الفترة القادمة".

 

واختتم: "في الفترة الأخيرة كل المدربين الذين فازوا بالكأس رحلوا، لكن لن يتكرر ما حدث مع مؤمن سليمان".

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