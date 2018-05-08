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خميس قسيلة: على الطبقة السياسيّة بحكّامها ومعارضيها أن ترحل

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:23 ص
خميس قسيلة: على الطبقة السياسيّة بحكّامها ومعارضيها أن ترحل
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محمد وليد الجموسي
 
 
دعا عضو مجلس نواب الشعب والقيادي بحزب حركة تونس أولا خميس قسيلة  في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك “الطبقة السياسيّة بحكّامها ومعارضيها وكل المحلّقين حولهما ” الى المبادرة بالرحيل “إن كانت لديها بعض النزاهة وأن تفسح المجال أمام الشباب”.

وأضاف قسيلة في تدوينة ثانية أنّ “أوكد المهام المطروحة على الطبقة السياسية قبل أن تعلن رحيلها تتمثّل في الإعلان بكلّ الصدق والكفاءة عن تغيير عقلها السياسي والنقابي والإعلامي والحقوقي والإعتراف بأولوية الإنتقال الثقافي وتغيير العقليات”.

وجاءت تدوينة قسيلة على وقع الاعلان عن النتائج الاولية لانتخابات بلدية شهدت عزوفا عن الاقتراع ، وقدمت النهضة والنداء في صدارة الفائزين .

يشار الى ان خميس قسيلة دخل المجلس الوطني التأسيسي كنائب عن حزب التكتل قبل ان يستقيل وينخرط بحزب نداء تونس ليقدم استقالته منه وهو نائب عنه في البرلمان بعد أشهر من مؤتمر سوسة ، واسس بعدها مع عدد من المستقيلين من النداء حزب حركة تونس أولا.

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