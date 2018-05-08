أمين محفوظ: هكذا يقع تحديد من سيكون رئيس بلدية

قال أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، إن مقاعد المجلس البلدي، ستتوزع على القائمات المتحصلة على أكثر من 3 بالمائة من مجموع أصوات الناخبين المصرح بها في الانتخابات البلدية، مؤكدا أن كل قائمة لم تتخط عتبة 3 بالمائة لن تتحصل على أي مقعد في المجلس البلدي.





وأشار محفوظ إلى أنّ تحديد من سيكون رئيس بلدية سابق لأوانه، باعتبار انّه لم يتم بعد الإعلان عن النتائج النهائية .وأضاف أنه في غضون 21 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية، يستدعي والي الجهة أعضاء القائمات الفائزة، لعقد جلسة في مقر البلدية، قال ان الأكبر سنا من غير المترشحين لرئاسة البلدية هو من سيترأسها ، وانه يعلن رسميا عن فتح باب الترشح لرئاسة الدائرة البلدية لافتا الى أنه يحق لجميع رؤساء القائمات الترشح، وان الترشح لرئاسة المجلس البلدي ليس حكرا على رئيس القائمة المتحصلة على أغلب الأصوات

وتابع ” لا يكون فوز المترشّح لرئاسة البلدية، بالنسبية وإنما بحصوله على الأغلبية المطلقة أي 50 زائد واحد من جملة أصوات أعضاء المجلس البلدي.





وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة، تنظم دورة ثانية في الجلسة نفسها، يتقدم لها المترشحان المتحصلان على الرتبة الأولى والثانية حسب عدد الأصوات المتحصل عليها في الدورة الأولى”.





وأبرز أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ. ان الفائز برئاسة البلدية هو الذي يتحصل على أكثر عدد من الأصوات. وانه في حالة تساوي الأصوات بين المترشحين، يتم تغليب الأصغر سنا.







