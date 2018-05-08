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مجمع الألبان: الحليب متوفر بالقدر الكافي لتغطية حاجات التونسيين خلال شهر رمضان

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 03:21 ص
مجمع الألبان: الحليب متوفر بالقدر الكافي لتغطية حاجات التونسيين خلال شهر رمضان
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محمد وليد الجموسي
 
 أعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والالبان في بلاغ صادر عنه أن الحليب المعقم ومشتقات الالبان متوفرة بالقدر الكافي لتغطية حاجات التونسيين خلال شهر رمضان لافتا إلى أنّ مخزون الحليب المعقم يتجاوز حاليا 30 مليون لتر.

وأشار المجمع إلى أنّ الحليب ومشتقات الالبان متوفرة باعتبار ان هذه الفترة هي فترة ذروة الانتاج مؤكّدا استعداد كل المصانع لتأمين تزويد السوق كالعادة خاصّة خلال شهر رمضان الذي يتضاعف فيه الإستهلاك.

وأوضح المجمع أن هذا البلاغ يأتي اثر ما تم تسجيله في بعض الجهات من لهفة على اقتناء كميات هامة من الحليب تخوفا من نقص المنتوج.

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