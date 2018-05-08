أمينة الصرارفي تستعد لعرض صوفي نسائي غير مسبوق تونسيا وعربيا

تعمل المايسترو أمينة الصرارفي وفرقتها “العازفات” منذ أكثر من شهر على إتمام تحضيرات عرضها الصوفي النسائي الأول من نوعه في تونس والعالم العربي، والمُعنون بـ”للاّ”، وذلك استعدادا للمهرجانات الصيفية.





ويحتفي العرض، الذي يضم أكثر من 20 عازفة ومُنشدة وراقصة بوليّات تونس الصالحات من شمال البلاد إلى جنوبها، في شكل “حضرة نسائية” تتغنى بمكارم السيدة المنوبية وللاّ عربية وأم الزين الجمالية وغيرهنّ من سيدات تونس الصالحات اللاتي ذكرهنّ المخيال الشعبي التونسي ولا يزال إلى اليوم .





وتحضر في عرض “للاّ” وفق "الشارع المغاربي" النجمة التونسية نبيهة كراولي والممثلة ليلى الشابي علاوة على تسع راقصات وثلاث منشدات من فرقة “العازفات” وهنّ شهناز الضاوي ونسرين الفري وسمية المرسني.





وتعاملت أمينة الصرارفي في عرضها الصوفي النسائي المُرتقب مع مدّاحات منسيات من كل تونس العاصمة وبنزرت وجربة، وهنّ تباعا مامية القروي وحنان كسوة وسميرة العجيمي، على أن يؤمن الإخراج المسرحي للعرض المخرج حافظ خليفة.



