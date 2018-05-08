النائبة يمينة الزغلامي تبشر متساكني البلديّات التي سيديرها نهضاويّون ببحبوحة من العيش

بشّرت النائبة والقيادية بحزب حركة النهضة يمينه الزغلامي سكان البلديات التي سيُديرها نهضويون بتغيير نحو الإيجاب سيطرأ على بلدياتهم خلال سنتين من توليهم ادارة الشأن المحلي.





وتابعت الزغلامي في مداخلة على قناة الحوار التونسي قائلة” التوانسة باش ايشخيو بالويفي وبالتنمية” في إشارة الى وعد رئيس حزبها راشد الغنوشي الانتخابي بتوفير “الويفي” مجانا في كل البلديات التي ستفوز فيها الحركة.

من جهة اخرى شككت الزغلامي في مصداقية المستقلين كاشفة ان “حركة النهضة تعرفهم واحدا واحدا” وانهم يتبعون حزبا ما .





وقالت إن عددا من المسقلين قرروا تشكيل قائمات قبل الانتخابات البلدية بسبب عدم ترشيحهم من قبل أحزابهم .







