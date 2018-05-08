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محافظ البنك المركزي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:57 ص
محافظ البنك المركزي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار
طارق عامر
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نعيم يوسف
 
قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن البنك يهمه تنافسية الاقتصاد المصري، ويهمنا أن يعطي سعر الصرف تنافسية للإنتاج والتصدير، وهذا يهمنا جدا.

وأضاف "عامر" في لقاء مع برنامج "كل يوم"، المذاع على قناة "ON-E" الفضائية، ويقدمه عمرو أديب: "مكانش من مصلحتنا إن سعر الدولار يبقى منخفض، مكانش من مصلحة الاقتصاد إن سعر يبقى منخفض.. أه أثر على الأسعار، لكن من ناحية الفايدة العامة والمصلحة العامة الكلية مكانش من مصلحتنا".
المزيد عن: عمرو أديب البنك المركزي الاقتصاد المصري اقتصاد ا
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