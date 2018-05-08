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تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:58 ص
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
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علي فهيم
 

كرم مهرجان الميما، منذ قليل النجمة لطيفة كأفضل مطربة لعام ٢٠١٨ وذلك بعد ألبومها "فريش" وأيضا فرقة مسار إجباري كأفضل فرقة وشيرين يحيي كأفضل مطربة شعبية.


وحضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع المهرجان لهذا العام منهم كارمن سليمان وأورتيجا ووليد منصور وخالد تاج الدين وهاني محروس وعدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
تكريم لطيفه ومسار إجبارى وشيرين يحيى فى ختام مهرجان الميما (صور)
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