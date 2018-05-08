"الأوقاف": التحقيق في واقعة انهيار مسجد قديم بالشرقية



وأكد "طايع"، خلال حواره مع قناة "dmc" الفضائية، أن أحد الأشخاص كان يبني غرفة ثم ينتوي إزالة الحائط مع المسجد توسعة لبيت الله، ولو كان البناء تابعا للوزارة كان الإشراف الفني سيكون كاملا على هذا.



ولفت إلى أن الوزير أحال هذه الواقعة للشئون القانونية ويتم التحقيق فيها.

علق الدكتور جابر طايع، مدير القطاع الديني بوزارة الأوقاف، على واقعة انهيار مسجد قديم في الشرقية، قائلا إنهم كانوا يجرون توسعة خارج المسجد بعيدا عن أعين وزارة الأوقاف.