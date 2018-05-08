تكريم دوللي شاهين ومحمد نجاتي في مهرجان "world Arts Day" (صور)

كرمت إدارة مهرجان "world Arts Day" الفنانة دوللي شاهين عن مجمل أعمالها، والفنان محمد نجاتي عن دوره في مسلسل "الأب الروحي"، والفنانة نرمين ماهر عن دورها في مسلسل "سلسال الدم".



