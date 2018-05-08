تكريم دوللي شاهين ومحمد نجاتي في مهرجان "world Arts Day" (صور)
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:49 ص
شيماء عطية - تصوير: ولاء غنيم
كرمت إدارة مهرجان "world Arts Day" الفنانة دوللي شاهين عن مجمل أعمالها، والفنان محمد نجاتي عن دوره في مسلسل "الأب الروحي"، والفنانة نرمين ماهر عن دورها في مسلسل "سلسال الدم".
جاء ذلك خلال مهرجان “world Arts Day”، منذ قليل، بأحد الفنادق الكبرى في الدقي، بحضور نجوم الفن، وعلى رأسهم جميل راتب ولبنى عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي وسيد رجب ودرة وروجينا وطارق صبري وحنان شوقي وصفاء جلال ومحمد أنور ودوللي شاهين والمخرج مجدي الهواري وأحمد زاهر ومنة فضالي وخالد سرحان ومحمود عبدالمغني ومحمد الشقنقيري وميدو عادل.
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