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قائد الأهلي: "بهجت قمر" قام بكتابة أغنية مهرجان اعتزالي بدون مقابل

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:46 ص
قائد الأهلي: بهجت قمر قام بكتابة أغنية مهرجان اعتزالي بدون مقابل
حسام غالي
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عمر عبد العزيز
 

تحدث حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مهرجان اعتزاله، والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل، على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

 

وقال غالي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "وجودي في الملاعب أثر على الجانب الأسري، لأنني كنت أتواجد مع الفريق بصورة مستمرة".

 

وأردف: "سيكون هناك أغنية بمناسبة اعتزالي، والشاعر الكبير أيمن بهجت قمر كتبها بدون مقابل".

 

واستطرد: "الملحن عمر مصطفى قام بتلحين الأغنية مجاناً".

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