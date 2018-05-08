حسام غالي يتحدث عن دور زوجته في مسيرته الكروية

أشاد حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزوجته، نظرًا لمساندتها الدائمة له، مؤكداً على تقديره لدورها في مسيرته الكروية كلاعب.

وقال غالي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "وجودي في الملاعب أثر على الجانب الأسري، لأنني كنت أتواجد مع الفريق بصورة مستمرة".

وكشف غالي: "والد زوجتي عوضني عن رحيل والدي مبكراً".

وأردف: "سيكون هناك أغنية بمناسبة اعتزالي، والشاعر الكبير أيمن بهجت قمر كتبها بدون مقابل".

واستطرد: "الملحن عمر مصطفى قام بتلحين الأغنية مجاناً".