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كيف تحدث قائد الأهلي عن رموز ونجوم الزمالك السابقين؟

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:35 ص
كيف تحدث قائد الأهلي عن رموز ونجوم الزمالك السابقين؟
حسام غالي
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عمر عبد العزيز
 

وجه حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الشكر لنجوم نادي الزمالك الكبار لكلامهم الرائع في حقه.

 

وقال غالي خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير": "سعيد للغاية بكلام أحمد حسام ميدو وحازم إمام ومدحت عبد الهادي وكذلك كابتن فاروق جعفر عني، وأحترمهم كثيراً فهم قامات كبيرة".

 

وأشار بقوله: "رغم أن الزمالك يعد منافس مباشر وند قوي للأهلي، إلا أنني أكن كثيرا من الاحترام والتقدير له ولرموزه".

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