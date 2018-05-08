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فادى يسبك: موديلز أغنيتي الجديدة "عايز أتجوز الليلة" بامضاء جينا سلطان (صور)

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:29 ص
فادى يسبك: موديلز أغنيتي الجديدة عايز أتجوز الليلة بامضاء جينا سلطان (صور)
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أحمد رمضان متولي
 

يطرح المطرب اللبنانى فادى يسبك، أغنيه الجديده المصورة التي تحمل جوًا من الفرح والبهجة لكل عروسين خلال عيد الفطر المبارك وذلك بعد نجاح أغنيته الأخيره الست مراتي وتحقيقها نسبة مشاهدة وهى مصورة في إطار لايت كوميدي عن الحياة الزوجية.

قرر فادي، طرح ألبومه الجديد وبدأ فى تصوير أول أغانيه "عايز اتجوز الليلة" فى باريس مع المخرج الفرنسى توماس.

وقام فادى بالتنسيق مع مصممه الأزياء العالميه جينا سلطان، التى أشرفت على اللوك الخاص بالفنان فادى يزبك والموديل المشاركة في الأغنية وأماكن التصوير.

وأعرب فادى عن سعادته وحبه لجمهوره فى مصر والوطن العربى ووعده أن تكون أغنيته "عايز أتجوز الليلة" هي أغنيه افراح لكل عروسين لعام ٢٠١٨والتى سوف يتم طرحها فى عيد الفطر المبارك.


فادى يسبك: موديلز أغنيتي الجديدة "عايز أتجوز الليلة" بامضاء جينا سلطان (صور)
فادى يسبك: موديلز أغنيتي الجديدة "عايز أتجوز الليلة" بامضاء جينا سلطان (صور)
فادى يسبك: موديلز أغنيتي الجديدة "عايز أتجوز الليلة" بامضاء جينا سلطان (صور)
فادى يسبك: موديلز أغنيتي الجديدة "عايز أتجوز الليلة" بامضاء جينا سلطان (صور)
فادى يسبك: موديلز أغنيتي الجديدة "عايز أتجوز الليلة" بامضاء جينا سلطان (صور)
فادى يسبك: موديلز أغنيتي الجديدة "عايز أتجوز الليلة" بامضاء جينا سلطان (صور)
فادى يسبك: موديلز أغنيتي الجديدة "عايز أتجوز الليلة" بامضاء جينا سلطان (صور)
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