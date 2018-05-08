غالي: "فينورد" كان الشرارة الأولى لتألقي في أوروبا

أثنى حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على فترته الإحترافية مع فريق فينورد روتردام الهولندي بوصفها الشرارة لتألقه في ملاعب أوروبا بعد ذلك.

وقال غالي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "زاملت كاوت وسالمون كالو وكريم السعيدي في فينورد‏، وكانت علاقتي بهم قوية داخل وخارج الملعب".

وأضاف: "مدربي في فينورد كان لديه فكر عال جدا وأضاف لي الكثير".