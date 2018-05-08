تكريم خالد سرحان ومحمد أنور في مهرجان "world Arts Day" (صور)

كرمت إدارة مهرجان "world Arts Day" الفنان خالد سرحان كأفضل ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل "يوميات زوجة مفروسة"، والفنان الشاب محمد أنور عن تميزه في "مسرح مصر".



