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عمرو أديب يكشف مصير صادم حول مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 02:33 ص
عمرو أديب يكشف مصير صادم حول مفاوضات سد النهضة
الإعلامي عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
علق الإعلامي عمرو أديب، على المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة، قائلا: "يبدو أن الجلسات لا تسير كما ينبغي".

وأضاف "أديب" في برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة ON-E الفضائية: "مهم جدا تعرفوا إن الموضوع بقى صعب.. عندنا مشكلة.. إن شاء الله تتحل بالوسائل السلمية.. ولكن لازم تكونوا فاهمين عندنا حالة من حالات الصعوبة مع الجانبين، إثيوبيا والسودان".

وتابع: "الوضع صعب.. وسببه إننا لم نتعامل مع سد النهضة بجدية من 2008، والنهاردة فيه وثائق ويكيلكس طالعة عن مدير المخابرات المصري عمر سليمان.. وكيف نتعامل معاه، احنا اتأخرنا".
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