عمرو أديب يكشف مصير صادم حول مفاوضات سد النهضة



وأضاف "أديب" في برنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة ON-E الفضائية: "مهم جدا تعرفوا إن الموضوع بقى صعب.. عندنا مشكلة.. إن شاء الله تتحل بالوسائل السلمية.. ولكن لازم تكونوا فاهمين عندنا حالة من حالات الصعوبة مع الجانبين، إثيوبيا والسودان".



وتابع: "الوضع صعب.. وسببه إننا لم نتعامل مع سد النهضة بجدية من 2008، والنهاردة فيه وثائق ويكيلكس طالعة عن مدير المخابرات المصري عمر سليمان.. وكيف نتعامل معاه، احنا اتأخرنا".

علق الإعلامي عمرو أديب، على المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في ملف سد النهضة، قائلا: "يبدو أن الجلسات لا تسير كما ينبغي".