حسام غالي يكشف عن وجهته المقبلة بعد الاعتزال

تحدث حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن طموحه المستقبلي بعد الاعتزال، معربًا عن تمنيه اكمال مسيرته مع كرة القدم في أي مجال بعيدًا عن الجانب الفني.

وقال غالي في تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "أحب التدريب ولكن لا أريد أن أتعرض للضغوط التي تواجه المدربين، ولذا قد أتجه لعالم الإدارة".

وأضاف: "لا أحب الفن أو التمثيل، حتي أنني وجدت معاناة في عمل الإعلانات التجارية فموهبتي الفنية "زيرو"".

وواصل: "أتمنى البقاء في خدمة النادي الأهلي بعد الاعتزال وأميل أكثر للجانب الإداري".