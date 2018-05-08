خالد جلال: هدف الزمالك المبكر دفع الإسماعيلي للضغط الزائد

أعرب خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته بالفوز على الإسماعيلي برباعية في نصف نهائي كأس مصر والتأهل للمباراة النهائية.

وقال جلال، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن الجهاز الفني للفريق قام بدراسة نادي الإسماعيلي جيدا من حيث نقاط القوة والضعف، مؤكدا أن هدف الزمالك المبكر الذي أحرزة يوسف أوباما دفع الإسماعيلي للضغط الزائد.

وتابع أن الجهاز الفني للفريق الزمالك قام بتحفيز اللاعبين قبل المباراة من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء، وهو ما تحقق.