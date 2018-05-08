تكريم نجوم الأغنية في ميما ٢٠١٧ (صور)





شهد حفل توزيع جوائز الميما الموسيقية تكريم عدد من المميزين من نجوم وصناع الأغنية بمصر والعالم العربي لعام ٢٠١٧





شارك في تقديم الجوائز الموسيقار هاني مهني والشاعر نادر عبد الله وكان ضمن المكرمين عمرو مصطفي، محمد السهلي، مارينا عاصي الحلاني، عصام كاريكا، محمد ضياء وحصد وليد منصور جائزة أفضل منظم حفلات بالشرق الأوسط ووليد الحريري افضل لايت.





كما تم تكريم المنتج نصر محروس، الراديو ٩٠٩٠ ،المطربة كارمن سليمان أفضل مطربة شابة التي عبرت عن سعادتها بالجائزة لأنها الأولي بعد ولادتها لطفلها زين وحصل علي نفس الجائزة من الرجال مصطفى حجاج.





أما جائزة أفضل موزع موسيقي فكانت من نصيب أسامة هندي موزع أغنية اجمل عيون للنجم عمرو دياب، خالد تاج الدين أفضل شاعر مؤلف أغنية المونديال "الفرحة الليلة" للهضبة وافضل شركة إنتاج روتانا،





وذهبت جائزة أفضل مطرب صاعد المطرب الشاب محمد الشرنوبي وعن نفس الجائزة من السيدات رنا سماحة وحصل اللبناني أمير اباغي مدير أعمال اليسا افضل مدير أعمال وهاني محروس أفضل مهندس صوت.







