حسام غالي: رمضان صبحي مستقبل الكرة في مصر

أكد حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي لاعب ستوك سيتي الإنجليزي، يعد من أحب اللاعبين إليه وأقربهم لقلبه.

وقال غالي في تصريحات لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "عانيت خلال بدايات مسيرة رمضان صبحي لاعب الأهلي، لأنه كان صغير السن ويحتاج للنصح والإرشاد بصورة دائمة".

وأضاف: "رمضان صبحي هو مستقبل الكرة المصرية في السنوات العشر القادمة".

وتابع: "أطالب صبحي بالاستمرار في تجربته الأوربية ومتأكد من نجاحه، والأهلي سيظل بيته".