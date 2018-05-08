أحمد كرارة: سلطان في " فوق السحاب " يقدمني للجمهور في عباءة جديدة









وأعلن كرارة أنه سعيد للغاية بردود الأفعال الايجابية التي جاءت عقب عرض البرومو الرسمي للمسلسل خاصة أنه حقق نسبة مشاهدة تخطت حاجز المليون في أقل من 24 ساعة ؛ موضحا أنه يلعب خلال أحداث المسلسل شخصية تدعى "سلطان" وهي شخصية شريرة ومجرمة لكن في نفس الوقت جدعة ؛ كما أنه لديه مبدأ في حياته رغم الشر الذي يوجد داخله مؤكدا أنه محظوظ بتواجده وسط فريق عمل مميز ونجم محترم كهاني سلامة يعمل دائما على مساعدة الآخرين ولا يبخل عليهم بشي وشركة إنتاج تعمل بكل السبل على توفير وسائل الدعم للممثل.





وأوضح كرارة أنه تحمس جدا لتقديم دور سلطان نظرا لأنها شخصية بعيدة كل البعد عن جميع الأدوار التي قدمتها خلال السنوات السابقة ؛ كما تساعده في الابتعاد عن فكرة الانحصار في نوعية معنية من الأدوار التي تتمثل في الشاب الوسيم " الجان" ؛ مؤكدا على حرصه الشديد على التنوع وعدم التكرار فيما يقدمه من شخصيات مشيدا بالمخرج رؤوف عبد العزيز بسبب اختياره في تقديم هذا الدور المختلف عنه نهائيا.





وأكد أنه يعتبر هذا الدور بمثابة تغير لجلده ويعد نقلة مهمة خلال مشواره الفني في الفترة المقبلة خاصة انه سيعمل على خروجه من عباءة الفتي الجان ويقدمه نفسه للجمهور في عباءة جديدة علية تماما مشيرا إلي انه سعى لتقديم شخصية" سلطان" بشكل غير تقليدي و مفاجأة للجمهور حين عرض العمل في رمضان.





ويعد "فوق السحاب" المسلسل الوحيد هذا العام الذي تم تصوير مشاهده في ثلاث دول أوروبية، يقوم ببطولته النجم هاني سلامة وستيفاني صليبا وإبراهيم نصر وعفاف ومنى عبد الغني وأحمد كرارة ونهال عنبر وهبة عبد الغني ووائل عبد العزيز وشادي ألفوس وتوني ماهر وعزة مجاهد وتأليف حسان دهشان وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سنرجي لمالكها تامر مرسي.









كشف الفنان أحمد كرارة، أنه أوشك على الانتهاء من تصوير جميع مشاهده ضمن السياق الدرامي لأحداث مسلسل "فوق السحاب" حيث يتبقى له أربع أيام فقط وينتهي من تصوير العمل المقرر عرضه عبر شاشة قناة ON E و ON دراما خلال ماراثون رمضان المقبل ؛ مشيرا إلي أنه من المقرر استكمال تصوير مشاهده بالمسلسل الأسبوع المقبل .