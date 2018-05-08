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"المسابقات": مراقب مباراة الزمالك والإسماعيلي أبلغنا بخروج بعض الجماهير عن النص

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:38 ص
المسابقات: مراقب مباراة الزمالك والإسماعيلي أبلغنا بخروج بعض الجماهير عن النص
الزمالك والإسماعيلي
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الفجر الرياضي
 

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، أن اتحاد الكرة ينتظر الحصول الموافقات الأمنية لحضور 10 آلاف مشجع في نهائي كأس مصر هذا الموسم والمقرر له يوم 15 مايو الجاري.

 

وقال عامر، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن مراقب مباراة الزمالك والإسماعيلي، والتي أقيمت أمس، ضمن مباريات دور الـ4 لبطولة كأس مصر، أبلغنا بخروج بعض الجماهير عن النص، مؤكدا أنه ينتظر التقرير الرسمي.

 

واختتم أن لجنة المسابقات نجحت في إنهاء الموسم الجاري في التوقيت المحدد له، مؤكدا أن اللجنة حددت موعد نهاية الدوري الجديد ستكون في شهر مايو 2019.

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