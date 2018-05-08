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محمد محمود عبد العزيز يشيد بالعمل مع فريق عمل "فوق السحاب"

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:29 ص
محمد محمود عبد العزيز يشيد بالعمل مع فريق عمل فوق السحاب
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أحمد رمضان متولي
 

أعلن الممثل، محمد محمود عبد العزيز، انتهاء مشاهده في مسلسل «فوق السحاب»، لافتًا إلى أنه يقدم شخصية «شريف سميح».

وقدم «عبد العزيز» الشكر لفريق عمل المسلسل عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، قائلاً: «حابب بس أشكر صديقى المخرج ومدير التصوير المختلف دائما اللي بيشوفني بعين جديدة في حاجات عمري ما فكرت أعملها زي دور الصعيدي السنه اللي فاتت، رؤوف عبدالعزيز».

وتابع: «النجم هاني سلامة اللي اتشرفت بمعرفته عن قرب وأعتز بصداقته اللي إن شاء الله تدوم، والمؤلف المتجدد حسان دهشان، وطاقم العمل بأكمله الأساتذه: أحمد حمدي، ومحمود سليم، وعاشور وعلاء وألفت ووفيق وحبيبتى ملك ذو الفقار ورشدي وعوينات وعم وحيد وحميد وmake up artist sahr».

وختم النجم قائلًا: «والله نفسي اكتبكم واحد واحد بس خايف أنسى حد، أخيرًا أحب أشكر شركة سينرجى وكل القائمين عليها وعلى رأسهم المنتج تامر مرسي، تشرفت بالعمل معكم جميعًا وأتمنى أكون قمت بدورى على أكمل وجه، منتظر رأي حضراتكم إن شاء الله. دعواتكم. رمضان كريم» حسب قوله.


محمد محمود عبد العزيز يشيد بالعمل مع فريق عمل "فوق السحاب"
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