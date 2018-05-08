خالد جلال يطالب "كوبر" بضم ثنائي الزمالك للمنتخب

طالب خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني بضم ثنائي الفريق يوسف أوباما ومحمود عبد العزيز بعد ظهورهما بمستوى جيد مع الفريق خلال الفترة الماضية.

وقال جلال، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن إصابة أيمن حفني صانع ألعاب الفريق في العضلة الخلفية هي سبب عدم مشاركته مع الفريق أمام الإسماعيلي.

واختتم أن عودة محمود جنش وأحمد فتوح ثنائي الفريق ستضيف للزمالك كثيراً في مباراة نهائي الكأس، الذي لم يتم تحديد طرفها حتى الآن.