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قائد الأهلي يفجر مفاجأة عن أزمة عبد الله السعيد ويوجه رسالة للجماهير

الثلاثاء 08/مايو/2018 - 01:28 ص
قائد الأهلي يفجر مفاجأة عن أزمة عبد الله السعيد ويوجه رسالة للجماهير
عبد الله السعيد
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عمر عبد العزيز
 

أشاد حسام غالي قائد ونجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بزميله السابق عبد الله السعيد، مؤكدًا أنه لاعب موهوب وملتزم وكان أحد ركائز الفريق الأساسية.

 

وقال غالي خلال تصريحاته لبرنامج "مع شوبير" على فضائية "صدى البلد": "عبد الله السعيد أخبرني أنه وقع للزمالك في نفس يوم تمديد تعاقده مع الأهلي".

 

وكشف: "لم أكن أتوقع إطلاقًا أن يوقع السعيد للزمالك مهما حدث، لأنه يمثل الكثير بالنسبة للأهلي وجمهوره وجهازه الفني".

 

وواصل: "طالبت السعيد بالتمديد للأهلي وأبلغته أن النادي قادر على حمايته".

 

واستطرد غالي: "كنت أتمنى استمرار السعيد في الأهلي".

 

وتابع: "أتمنى أن تحدث مصالحة مع عبد الله السعيد بعد انتهاء فترة إعارته، لأنه يظل لاعب كبير وقدم للأهلي الكثير ولم يفتعل أي مشاكل طيلة مسيرته مع الأحمر".

 

وأضاف: "أناشد جماهير الأهلي الصفح عن عبد الله السعيد فهو لاعب كبير ولم يفتعل الأزمات طيلة تواجده في الأهلي".

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